I presidenti contro la riforma del Comune gli anziani per dei centri migliori | la protesta in Campidoglio

Da Centocelle a Torre Maura, da Montespaccato al Quadraro, dal Pigneto a Tor Bella Monaca. Decine di anziani hanno manifestato questa mattina in piazza del Campidoglio, a Roma, per accendere l’attenzione sulle condizioni dei centri anziani nella Capitale.Vetri rotti, lavori lasciati a metà. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: presidenti - riforma

Riforma maturità, commissioni ridotte da 7 a 5 membri con risparmio di 36 milioni. Il Ministero spenderà 103 milioni per il pagamento di presidenti e commissari

Riforma maturità, commissioni ridotte da 7 a 5 membri con risparmio di 36 milioni. Il Ministero spenderà 103 milioni per il pagamento di presidenti e commissari - X Vai su X

Non è una riforma da seguire, ma un approccio sistemico da costruire, un cambio di paradigma Il 13 ottobre a Roma, @aigi_it e @aitra_ass - in collaborazione con il @pe_italia e communication partner #TheSkill Group - mettono attorno allo stesso tavolo chi - facebook.com Vai su Facebook

Comune Milano cerca scrutatori, presidenti seggio per referendum - In vista dei referendum abrogativi relativi a cinque quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza il Comune di Milano cerca scrutatori e presidenti di seggi, che saranno aperti l'8 ... Riporta ansa.it

Comune di Arezzo: aperte le dichiarazioni di disponibilità per scrutatori, segretari e presidenti di seggio - Arezzo, 18 aprile 2025 – In vista dei referendum abrogativi che si terranno domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 il Comune di Arezzo invita gli elettori iscritti nelle liste elettorali a presentare la ... Lo riporta lanazione.it