I parlamentari europei sono sommersi da un valanga di mail tutte uguali | il caso Chat Control

Joachim è l'ingegnere informatico danese che ha costruito il portale Fight Chat Control. È uno strumento che serve per fare campagne di mail bombing contro i parlamentari dell'Unione Europea per segnalare il voto sul Child Sexual Abuse Regulation (CSAR), un regolamento diventato noto come Chat Control. Joachim ha dichiarato che a inizio ottobre il sito aveva raggiunto 4,5 milioni di contatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: parlamentari - europei

Quanto influiscono i parlamentari europei? Antonio Decaro quinto fra gli italiani È trentatreesimo in assoluto nella graduatoria stilata da Burson global

I parlamentari europei del Movimento 5Stelle voteranno la mozione di sfiducia contro Ursula Von der Leyen presentata dal gruppo dei Patriots di Salvini e Le Pen. Insieme all’estrema destra per provare a destabilizzare il governo dell’Europa. E non è la prima - X Vai su X

Il Parlamento Europeo ha confermato l'immunità ad Ilaria Salis I parlamentari europei a maggioranza hanno fatto prevalere i valori democratici dell'Europa. Oggi la democrazia europea ha difeso lo stato di diritto contro le prevaricazioni e le persecuzioni del re - facebook.com Vai su Facebook

I parlamentari europei sono sommersi da un valanga di mail tutte uguali: il caso Chat Control - È uno strumento che serve per fare campagne di mail bombing contro i parlamentari dell’Unione Europea per segna ... Riporta fanpage.it

Flotilla, chi sono i quattro parlamentari italiani liberati? Croatti, Corrado, Scotto e Scuderi in volo verso l'Italia - Israele ha liberato i quattro parlamentari italiani che si trovavano sulla Global Sumud Flotilla: erano stati fermati dalle autorità mentre si stavano dirigendo verso Gaza, nelle acque ... Si legge su msn.com