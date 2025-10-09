I nuovi predoni delle gioiellerie | Spaccano tutto siamo allo stremo

Il copione è sempre lo stesso: entrano, devastano, fuggono dopo aver fatto incetta di orologi, collane, gioielli. In Emilia-Romagna è tornato l’incubo delle spaccate. Dietro gli assalti a negozi e gioiellerie – da Rimini a Bologna – l’ombra di bande che si muovono come veri commando: scelgono l’obiettivo, studiano gli accessi e colpiscono in pochi minuti, lasciando dietro di sé vetrine sfondate, saracinesche contorte e telecamere sabotate. Il caso simbolo è quello della provincia di Rimini, dove in una sola notte, tra martedì e ieri, sono state prese di mira due gioiellerie con modalità praticamente identiche, tanto da far pensare che la mano sia la stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

