In queste prime sette giornate di campionato ci sono alcune statistiche significative, attraverso le quali si può analizzare il rendimento dell’ Empoli. Partiamo dagli aspetti positivi con gli azzurri che sono la seconda squadra, insieme al Palermo, ad aver segnato più gol di testa, tre, dopo il Modena che ne ha realizzati quattro: Popov e Shpendi all’esordio contro il Padova e Guarino nell’ultima gara casalinga contro il Monza. A testimonianza di come la squadra di Pagliuca sappia sfruttare abbastanza bene tanto le palle inattive, quattro i gol arrivati da questa situazione di gioco (tre da corner e una da calcio di punizione), quanto i cross su azione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

I numeri. Tra i migliori club per gol di testa. Troppe reti subite nella ripresa