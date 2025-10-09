I nostri italiani… Gaza l’annuncio di Tajani dopo l’accordo di pace tra Israele e Hamas
Dopo mesi di tensioni e negoziati, una notizia inattesa scuote il Medio Oriente: Israele, Hamas e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di pace che, se rispettato, potrebbe aprire una nuova era nella tormentata storia della regione. L’intesa, mediata in Egitto con il coinvolgimento diretto di Qatar e Turchia, è stata annunciata da Donald Trump come “la prima fase del nostro piano di pace”, un documento che prevede il rilascio graduale degli ostaggi e un ritiro progressivo delle truppe israeliane lungo una linea concordata. “È un grande giorno per il mondo arabo, Israele e gli Stati Uniti”, ha dichiarato l’ex presidente, spiegando che la firma ufficiale dell’accordo è attesa alle 11 di oggi (ora italiana). 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Gaza, il movimento dei prof di Bologna esce dalle aule: «Diamo l'esempio ai nostri studenti, ora via i libri di testo che cancellano la Palestina dalle cartine» - Centinaia e centinaia di docenti delle scuole di ogni ordine e grado lunedì mattina (22 settembre) hanno fatto sentire con forza la loro voce, prima sotto le finestre dell’Ufficio scolastico regionale ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it
Gaza, al-Jazeera: "Uccisi 5 nostri reporter, attacco mirato". Idf: "Uno era un terrorista" - Sembra essere "un attacco israeliano mirato" quello costato la vita a due giornalisti e tre cameraman di Al Jazeera nella Striscia. Da tg24.sky.it