I nostri italiani… Gaza l’annuncio di Tajani dopo l’accordo di pace tra Israele e Hamas

Dopo mesi di tensioni e negoziati, una notizia inattesa scuote il Medio Oriente: Israele, Hamas e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di pace che, se rispettato, potrebbe aprire una nuova era nella tormentata storia della regione. L’intesa, mediata in Egitto con il coinvolgimento diretto di Qatar e Turchia, è stata annunciata da Donald Trump come “la prima fase del nostro piano di pace”, un documento che prevede il rilascio graduale degli ostaggi e un ritiro progressivo delle truppe israeliane lungo una linea concordata. “È un grande giorno per il mondo arabo, Israele e gli Stati Uniti”, ha dichiarato l’ex presidente, spiegando che la firma ufficiale dell’accordo è attesa alle 11 di oggi (ora italiana). 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it