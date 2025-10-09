I Negramaro a Bari | la band salentina sul palco del Palaflorio

Baritoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'annullamento per motivi tecnico-logistici dei concerti estivi negli stadi di Bari e Messina, le nuove attesissime date dei Negramaro nell'arena al coperto di Japigia.L'appuntamento a Bari è ormai prossimo: la band salirà sul palco del Palaflorio per ben tre serate consecutive, il 17, 18 e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

