I Mondiali 2034 potrebbero giocarsi nel 2035 per il Ramadan | Dobbiamo cambiare il calendario

Fanpage.it | 9 ott 2025

Infantino apre alla possibilità di uno slittamento drastico dei Mondiali 2034 che si terranno in Arabia Saudita: potrebbero giocarsi a gennaio dell'anno successivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

