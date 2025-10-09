I lavoratori brianzoli che dopo l' assunzione riceveranno un premio di oltre 1.700 euro
Un riconoscimento di 1.750 euro. È questo il premio di produzione che a partire dall’1 gennaio 2026 riceveranno i dipendenti della con Pig’s Worker Srl nello stabilimento di Biassono (appalto Rovagnati).Che cosa prevede l'accordoUn accordo importante che arriva dopo le assunzioni dello scorso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
I lavoratori brianzoli che dopo l'assunzione riceveranno un premio di oltre 1.700 euro
