I giovani atleti del Taekwondo Riccione partiti per l' Open internazionale di Valencia

Riminitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore allo Sport, Simone Imola, mercoledì pomeriggio, nella sala di rappresentanza del Comune di Riccione, ha accolto una delegazione di atleti della Asd Taekwondo Riccione accompagnati dai maestri Roberto Betti 7° Dan e da Luna Uguccioni 5° Dan, alla vigilia della partenza per Valencia in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giovani - atleti

Canottaggio, gli atleti del Cus salgono sul podio del Festival dei giovani

Judo, lotta, karate e arti marziali: premiati in Municipio i giovani atleti ravennati

Ilaria Bianchi: “Tanti atleti condizionati dalla pressione. Le giovani prendano tutto con più leggerezza”

giovani atleti taekwondo riccioneOpen Internazionale Taekwondo: i giovani atleti riccionesi volano a Valencia -   L’assessore allo Sport Simone Imola, ieri pomeriggio, mercoledì 8 ottobre, nella sala di rappresentanza del ... Segnala chiamamicitta.it

Taekwondo Riccione in partenza per l’Open Internazionale di Valencia - L'assessore Imola ha incontrato gli atleti e i maestri dell’associazione prima della trasferta spagnola, con oltre 1. Da altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Giovani Atleti Taekwondo Riccione