I giovani atleti del Taekwondo Riccione partiti per l' Open internazionale di Valencia
L’assessore allo Sport, Simone Imola, mercoledì pomeriggio, nella sala di rappresentanza del Comune di Riccione, ha accolto una delegazione di atleti della Asd Taekwondo Riccione accompagnati dai maestri Roberto Betti 7° Dan e da Luna Uguccioni 5° Dan, alla vigilia della partenza per Valencia in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: giovani - atleti
Canottaggio, gli atleti del Cus salgono sul podio del Festival dei giovani
Judo, lotta, karate e arti marziali: premiati in Municipio i giovani atleti ravennati
Ilaria Bianchi: “Tanti atleti condizionati dalla pressione. Le giovani prendano tutto con più leggerezza”
Campionati Italiani di Atletica! Nei giorni 4 e 5 ottobre a Viareggio, si sono svolti i Campionati Italiani Cadetti e Cadette di Atletica Leggera, che hanno riunito i migliori giovani atleti da tutta Italia. Tra loro anche *Allegra Walter* , giovane promessa dell’ - facebook.com Vai su Facebook
Open Internazionale Taekwondo: i giovani atleti riccionesi volano a Valencia - L’assessore allo Sport Simone Imola, ieri pomeriggio, mercoledì 8 ottobre, nella sala di rappresentanza del ... Segnala chiamamicitta.it
Taekwondo Riccione in partenza per l’Open Internazionale di Valencia - L'assessore Imola ha incontrato gli atleti e i maestri dell’associazione prima della trasferta spagnola, con oltre 1. Da altarimini.it