I genitori di Mario Biondo annunciano un nuovo ricorso | Vogliamo sapere chi lo ha ucciso e perché
"Vogliamo solo sapere chi ha ucciso nostro figlio e perché", sono queste le parole di Pippo Biondo, padre di Mario, il cameraman palermitano trovato senza vita nella sua casa di Madrid a maggio del 2013 e il cui caso è stato archiviato sia in Italia (lasciando però qualche margine all'ipotesi -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Chi era Mario Biondo - Dodici anni dopo la morte del cameraman italiano, avvenuta il 30 maggio 2013, un Tribunale di Madrid ha ... Riporta notizie.tiscali.it
Morte Mario Biondo, dopo 12 anni è svolta nelle indagini dopo 12 anni: la Spagna si apre all’ipotesi di omicidio - Dopo dodici anni di silenzi e battaglie legali, il caso Mario Biondo torna a far parlare di sé. Da thesocialpost.it