I diritti umani e la detenzione amministrativa nei Cpr l' incontro con Amnesty International

Cosa accade davvero all’interno dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio? Qual è il costo umano e pubblico della detenzione amministrativa delle persone migranti in Italia? Domenica 12 ottobre, alle ore 15, alla Sala Proiezioni della Biblioteca Malatestiana di Cesena si terrà l’incontro pubblico. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: diritti - umani

"Violano i diritti umani": l'azienda altoatesina che sospende i rapporti con Israele

Tunisia, sparita italiana consulente per i diritti umani

Dopo Albanese, sanzioni Usa anche alla principale ong palestinese per i diritti umani

Comitato permanente Diritti umani: in Commissione #Esteri, audizione di un gruppo di medici che hanno operato a Gaza. Segui la diretta: https://bit.ly/Esteri081025 #OpenCamera - X Vai su X

Reportage da Varsavia: diritti umani, Stato di diritto e interferenze ibride nella prima giornata della conferenza OSCE https://www.difesaonline.it/2025/10/07/reportage-da-varsavia-diritti-umani-stato-di-diritto-e-interferenze-ibride-nella-prima-giornata-della-conf - facebook.com Vai su Facebook

I diritti umani e la detenzione amministrativa nei Cpr, l'incontro con Amnesty International - Qual è il costo umano e pubblico della detenzione amministrativa delle persone migranti in Italia? Riporta cesenatoday.it

«Più detenzione e meno diritti. La Commissione ha tradito ogni promessa» - È responsabile dell’advocacy per Picum, rete di organizzazioni «che lavorano per garantire giustizia sociale e diritti umani ai ... Si legge su ilmanifesto.it