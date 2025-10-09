I diritti umani e la detenzione amministrativa nei Cpr l' incontro con Amnesty International

Cosa accade davvero all’interno dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio? Qual è il costo umano e pubblico della detenzione amministrativa delle persone migranti in Italia? Domenica 12 ottobre, alle ore 15, alla Sala Proiezioni della Biblioteca Malatestiana di Cesena si terrà l’incontro pubblico. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

