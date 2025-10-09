I cuccioli della pandemia più disagi che benefici | l'impatto psicologico negativo di scelte non consapevoli
I "cuccioli della pandemia", ovvero i cani comprati durante la diffusione della Covid-19 sperando che portassero beneficio al senso di solitudine e ad altri problemi di salute mentale, non hanno portato ai risultati sperati da chi li aveva comprati. Uno studio analizza gli effetti di scelte inconsapevoli e l'impatto psicologico di acquisti non correttamente ponderati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cuccioli - pandemia
TUTTI CUCCIOLI È DI NUOVO IN EDICOLA! Corri a scoprire il tuo nuovo migliore amico GLUBSCHIS STAR EDITION! Al suo interno: curiosità sugli animali tantissimi poster giochi e quiz un meraviglioso GLUBSCHIS STAR EDITION a sorpresa - facebook.com Vai su Facebook
I cuccioli della pandemia, più disagi che benefici: l’impatto psicologico negativo di scelte non consapevoli - I "cuccioli della pandemia", ovvero i cani comprati durante la diffusione della Covid- Da fanpage.it