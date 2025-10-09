I cuccioli della pandemia più disagi che benefici | l'impatto psicologico negativo di scelte non consapevoli

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I "cuccioli della pandemia", ovvero i cani comprati durante la diffusione della Covid-19 sperando che portassero beneficio al senso di solitudine e ad altri problemi di salute mentale, non hanno portato ai risultati sperati da chi li aveva comprati. Uno studio analizza gli effetti di scelte inconsapevoli e l'impatto psicologico di acquisti non correttamente ponderati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

cuccioli - pandemia

