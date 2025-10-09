I consigli delle mie amiche sull’allattamento mi fanno sentire inadeguata…
Salve dottoressa, sono l’ultima fra le mie amiche ad essere diventata mamma. Purtroppo la mia piccola è nata un po’ prima del tempo col cesareo e non riusciva ad attaccarsi al seno: quindi l’allattamento è cominciato per ovvie ragioni in modalità artificiale, e una volta tornata a casa ho riprovato ad allattarla io ma senza successo. Oltre a sentirmi inadeguata, le mie amiche continuano a darmi consigli su come fare e io sinceramente non ne posso più di questa storia. Sono molto affranta e mi sembra di aver fallito alla mia prima “sfida” da mamma. L'articolo “I consigli delle mie amiche sull’allattamento mi fanno sentire inadeguata. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
In questa notizia si parla di: consigli - amiche
