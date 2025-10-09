I concerti più importanti del 2025

Vanityfair.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Billie Eilish a Ed Sheeran e da Justin Timberlake a Sting, il 2025 ha regalato al pubblico italiano grandi live, ma il calendario non è ancora finito: ecco gli appuntamenti da segnare per i prossimi mesi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

i concerti pi249 importanti del 2025

© Vanityfair.it - I concerti più importanti del 2025

In questa notizia si parla di: concerti - importanti

Il bilancio dei concerti estivi. Tante luci e ben poche ombre: "Vinte due sfide importanti"

Concerti di Ferragosto 2025: da Gaia a Tony Effe, gli eventi nelle città italiane - Ferragosto è la notte in cui le città si svuotano per riversarsi sulle coste, in cui le piazze si riempiono e i palchi accolgono gli artisti più importanti. Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Concerti Pi249 Importanti 2025