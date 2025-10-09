I concerti più importanti del 2025
Da Billie Eilish a Ed Sheeran e da Justin Timberlake a Sting, il 2025 ha regalato al pubblico italiano grandi live, ma il calendario non è ancora finito: ecco gli appuntamenti da segnare per i prossimi mesi.
Il bilancio dei concerti estivi. Tante luci e ben poche ombre: "Vinte due sfide importanti"
Nell ottobre del 1971 I Pink Floyd si esibiscono in uno dei concerti più importanti della loro carriera. Senza un pubblico presente, la band suonò tra le antiche rovine del famoso anfiteatro romano, creando un'esperienza musicale e visiva unica che è stata imm
Concerti di Ferragosto 2025: da Gaia a Tony Effe, gli eventi nelle città italiane - Ferragosto è la notte in cui le città si svuotano per riversarsi sulle coste, in cui le piazze si riempiono e i palchi accolgono gli artisti più importanti.