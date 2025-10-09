I Concerti della domenica la 60esima edizione delle matinée musicali firmate I Solisti Veneti
Sessant’anni di matinée: I Solisti Veneti presentano sei domeniche di musica dal 19 ottobre al 30 novembre all’Auditorium Pollini. Vivaldi integrale, progetti inediti, Bach, Hindemith, Šostakovi?, Salieri e Mozart.Info e biglietti sui canali ufficiali.A metà degli anni ’60, un giovane e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
