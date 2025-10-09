I Concerti della domenica  la 60esima edizione delle matinée musicali firmate I Solisti Veneti

Padovaoggi.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sessant’anni di matinée: I Solisti Veneti presentano sei domeniche di musica dal 19 ottobre al 30 novembre all’Auditorium Pollini. Vivaldi integrale, progetti inediti, Bach, Hindemith, Šostakovi?, Salieri e Mozart.Info e biglietti sui canali ufficiali.A metà degli anni ’60, un giovane e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concerti - domenica

Ritornano i "Concerti della domenica" per nove appuntamenti all'insegna dell'amore per la musica

Il soprano Mariam Suleiman e il baritono Matteo Mancini inaugurano i concerti della domenica

Il soprano Mariam Suleiman e il baritono Matteo Mancini inaugurano i concerti della domenica

Cerca Video su questo argomento: Concerti Domenica160 60esima Edizione