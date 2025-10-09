I colleghi non lo vedono rientrare dalla pausa pranzo | dirigente comunale morto a 47 anni

Napolitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma a Caivano, dove un 47enne, dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. L’impiegato, originario della provincia di Caltanissetta, aveva assunto l’incarico solo da pochi mesi, dopo aver vinto un concorso pubblico.A trovare il corpo sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

