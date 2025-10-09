I cavalli tornano al Circo Massimo ecco il Longines Global Champions Tour dal 10 al 12 ottobre

(Adnkronos) – La grande equitazione mondiale torna a Roma con il Longines Global Champions Tour, il circuito di salto ostacoli più prestigioso del mondo. Dal 10 al 12 ottobre i migliori binomi del pianeta riaccenderanno la magia del Circo Massimo per una competizione che unirà il respiro della storia all’adrenalina del grande jumping internazionale. La manifestazione è stata presentata questa mattina alla stampa con una conferenza al Circo Massimo. Il concorso capitolino, unico appuntamento italiano del circuito conosciuto in tutto il mondo come la “Formula 1 dell’Equitazione”, festeggerà al Circo Massimo i suoi 10 anni di storia in occasione della quattordicesima e terzultima tappa stagionale della diciannovesima edizione del tour: dopo aver toccato 13 destinazioni del globo attraverso 11 Paesi e 3 Continenti, il Longines Global Champions Tour sbarcherà nella Capitale per un’insolita edizione autunnale prima di proseguire verso le ultime due tappe di Rabat (dal 18 al 20 ottobre) e Riyad (dal 30 ottobre al 1° novembre), per poi culminare dal 20 al 23 novembre coi Super Playoff di Praga. 🔗 Leggi su Seriea24.it