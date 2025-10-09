I carabinieri incontrano i cittadini di Maniace per fornire consigli su come evitare le truffe agli anziani
Lo scorso 2 ottobre, nel giorno della Festa dei nonni, i carabinieri della compagnia di Randazzo hanno tenuto un incontro presso l’istituto comprensivo Carlo Levi di Maniace, destinato agli studenti e ai loro familiari più avanti con gli anni. Lo scopo è stato quello di mettere in guardia i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: carabinieri - incontrano
I carabinieri di Acireale incontrano i ragazzi del grest di Santa Maria degli Ammalati
Ariano Irpino, i Carabinieri incontrano i ragazzi del campo estivo della Protezione civile
Ariano Arpino: I Carabinieri incontrano i ragazzi del campo: focus sulla legalità
Leggi l'articolo - Prevenzione reati: i Carabinieri di Occhieppo Superiore incontrano la cittadinanza per la sicurezza FOTO - facebook.com Vai su Facebook
I carabinieri incontrano i cittadini di Maniace per fornire consigli su come evitare le truffe agli anziani - Da tempo l'Arma dei carabinieri organizza delle iniziative per tutelare gli anziani dai truffatori, mettendoli al corrente delle nuove tecniche adottate. Segnala cataniatoday.it
Boltiere contro le truffe: i carabinieri incontrano i cittadini - A fronte di casi di truffe e raggiri, si è tenuto al Centro Civico “Aldo Moro” del paese un incontro informativo rivolto alla cittadinanza, con particolare attenzione agli anziani, in cui ... bergamonews.it scrive