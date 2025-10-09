I capi il basista gli aiutanti | vi porto dentro la banda terrore degli orafi Ci sono anche aretini i nomi
La loro base era ad Arezzo, in un capannone di via Tarlati intestato a un'azienda di costruzioni. Lì i membri della banda composta da aretini, partenopei e stranieri, si incontravano, pianificavano colpi che avrebbero potuto fruttare milioni di euro e nascondevano i mezzi utilizzati, di volta in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Duro colpo allo spaccio giovedì 25 settembre: sequestrati 2,5 kg di droga e oltre 12 mila euro Arrestato il "basista della Folletta", tradotto in carcere a Pavia ABBIATEGRASSO - Nuova operazione antidroga ad Abbiategrasso. A soli due giorni dal blitz del 23 set