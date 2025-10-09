I capi il basista gli aiutanti | vi porto dentro la banda terrore degli orafi Ci sono anche aretini i nomi

Arezzonotizie.it | 9 ott 2025

La loro base era ad Arezzo, in un capannone di via Tarlati intestato a un'azienda di costruzioni. Lì i membri della banda composta da aretini, partenopei e stranieri, si incontravano, pianificavano colpi che avrebbero potuto fruttare milioni di euro e nascondevano i mezzi utilizzati, di volta in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

