I cani antidroga King e Ciro scoprono una serra di marijuana in una villetta | arrestato 51enne
I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un uomo di 52 anni, residente a Mascalucia. L’operazione è scattata alle prime luci dell’alba, quando i militari, con il supporto dei carabinieri del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno eseguito una perquisizione presso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: cani - antidroga
Cani antidroga in campo di notte. Il primo bilancio: 15 denunciati
Cani antidroga in Porto vecchio: mezzo etto di hashish sequestrato, denunciate oltre 20 persone
Controlli anche con i cani antidroga nel week end, sequestrato mezzo etto di hashish
I cani antidroga hanno segnalato la presenza dell'hashish in possesso del 20enne #Cagliari - facebook.com Vai su Facebook
Nascondeva mezzo chilo di hashish nel frigo di casa, 41enne arrestato grazie ai cani antidroga https://ift.tt/RAj0MVt https://ift.tt/FwdrKxi - X Vai su X
Il cane One fiuta la droga sotto il materasso: arrestato un 48enne che alloggiava in un B&B a Senigallia - I carabinieri della Compagnia di Senigallia, nel corso di un’operazione antidroga organizzata nel comune costiero con l’impiego di un massiccio dispositivo di uomini in divisa e in ... Segnala corriereadriatico.it