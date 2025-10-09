I cani antidroga King e Ciro scoprono una serra di marijuana in una villetta | arrestato 51enne

I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un uomo di 52 anni, residente a Mascalucia. L’operazione è scattata alle prime luci dell’alba, quando i militari, con il supporto dei carabinieri del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno eseguito una perquisizione presso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

I carabinieri della Compagnia di Senigallia, nel corso di un'operazione antidroga organizzata nel comune costiero con l'impiego di un massiccio dispositivo di uomini in divisa e in ...

