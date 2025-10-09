I banchetti che hanno infestato la città Un linguaggio cha fa a pugni con il ruolo
LECCE – Se è farina del suo sacco, è preoccupante. Se è opera di qualche collaboratore, allora andrebbe destinato ad altra mansione. Perché le parole hanno un peso e possono anche alzare muri soprattutto in una fase in cui si parla tanto di odio politico e di necessità di abbassare i toni.Un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
