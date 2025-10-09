I 90 anni del Duca di Kent segnati dal lutto della moglie

Il Principe Edward, Duca di Kent, celebra i suoi 90 anni, una vita interamente dedicata al servizio della Corona, proprio come la cugina Elisabetta II. Ma questa ricorrenza è segnata da un dolore recente e profondo: la scomparsa della moglie, Katharine, Duchessa di Kent, avvenuta poche settimane fa. Un compleanno vissuto a metà: da una parte la celebrazione di una vita lunga e piena di impegni e soddisfazioni, dall’altra il peso della perdita della donna che ha sposato oltre sessant’anni fa. Un’infanzia dorata segnata dalla tragedia. Edward George Nicholas Paul Patrick – questo il nome completo – nasce il 9 ottobre a Londra, non in una residenza reale ma nella casa di famiglia al numero 3 di Belgrave Square. 🔗 Leggi su Dilei.it

