Archiviati i costumi, i vestiti svolazzanti e i tank top, con l’abbassarsi delle temperature tornano giacche e cappotti. I capispalla — da quelli più leggeri, perfetti per la mezza stagione, a quelli più pesanti in cashmere — con il passare degli anni sembrano abbandonare la loro mera funzione di copertura per diventare sempre più elementi chiave del proprio stile personale, tanto che qualcuno non rinuncia a indossarli neanche durante le stagioni più calde. Pur senza declassare i grandi classici (come i trench in gabardine o i tradizionali cappotti doppiopetto in lana), quest’anno le passerelle hanno riscritto la grammatica dei capispalla, giocando con tessuti e volumi, ma soprattutto rispolverando modelli che sembravano ormai archiviati — e che magari già abbiamo nell’armadio, se non il nostro quello di genitori e nonni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I 9 modelli di cappotto da acquistare per questo autunno-inverno 2025: dall'impermeabile alla pelliccia e il montgomery, ecco le tendenze – LA GUIDA