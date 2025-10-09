I 70 anni di Steve Ovett il ribelle olimpionico di Mosca
Inglese di Brighton, preferiva allenarsi nei boschi, nei parchi o nei tratti sabbiosi della battigia. Spesso da solo, non perché ce l'avesse con qualcuno ma perché a lui piaceva così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: anni - steve
Nuovo eroe del mcu dopo 6 anni: chi sostituirà steve rogers?
Steve Martin compie 80 anni, i grandi amori della sua vita
Il 5 ottobre 2010 il frontman dei Gotthard, Steve Lee, perdeva la vita in un tragico incidente stradale negli Stati Uniti. Steve Lee non è stato soltanto un cantante: è stato energia pura, intensità, poesia trasformata in musica. A quindici anni di distanza, la sua voc - facebook.com Vai su Facebook
A 15 anni dalla scomparsa, la RSI rende omaggio all’indimenticato frontman dei Gotthard con il documentario “Steve Lee, la voce gentile del rock” e il concerto “Gotthard & Friends”. Stasera, dalle 21:30, LA 2 - X Vai su X