La Fondazione Salvatore Maugeri, nata a Pavia nel 1965 per volontà di Salvatore Maugeri, pioniere della moderna Medicina riabilitativa, compie 60 anni e racconta il suo percorso, dagli inizi con la Medicina del lavoro alle cure multi-specialistiche odierne, con un “Tour” tra gli Istituti che portano il nome del Fondatore. Maugeri, leader nella medicina riabilitativa che oggi è rappresentato da 25 istituti in 7 regioni italiane, celebra questo compleanno con 8 appuntamenti in diverse strutture del Gruppo. Ieri si è tenuto il secondo incontro all’ Irccs Maugeri Tradate alla presenza dei dipendenti e delle autorità locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I 60 anni di Fondazione Maugeri : "Una storia di cura e innovazione"