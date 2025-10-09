Hublot e Daniel Arsham ci riprovano. «Sono sicuro che all’inizio pensavano che avrei disegnato un orologio da polso!», esclama ridendo Daniel Arsham, uno tra gli artisti contemporanei più visionari al mondo. Stiamo parlando della sua prima collaborazione con Hublot, avvenuta nel 2024, quando ha sorpreso tutti superando le aspettative, e persino l’identità stessa del marchio, con quello che lui stesso definisce «un orologio da tasca davvero fuori dal comune». Il risultato è stato l’ MP-16 Arsham Droplet, un oggetto che fonde la tecnologia futuristica dell’orologeria svizzera con materiali come titanio e zaffiro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Hublot e Daniel Arsham hanno creato un altro orologio davvero unico e geniale