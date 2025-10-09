Hublot e Daniel Arsham hanno creato un altro orologio davvero unico e geniale
Hublot e Daniel Arsham ci riprovano. «Sono sicuro che all’inizio pensavano che avrei disegnato un orologio da polso!», esclama ridendo Daniel Arsham, uno tra gli artisti contemporanei più visionari al mondo. Stiamo parlando della sua prima collaborazione con Hublot, avvenuta nel 2024, quando ha sorpreso tutti superando le aspettative, e persino l’identità stessa del marchio, con quello che lui stesso definisce «un orologio da tasca davvero fuori dal comune». Il risultato è stato l’ MP-16 Arsham Droplet, un oggetto che fonde la tecnologia futuristica dell’orologeria svizzera con materiali come titanio e zaffiro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: hublot - daniel
2 ottobre 2016, Sepang - Il motore della Mercedes va in fumo mentre Lewis Hamilton è in testa al GP Malesia. Vince Daniel Ricciardo, terzo Nico Rosberg, che torna in testa al campionato e vede il titolo. #MemasGP #Sepang #Mercedes #MercedesAMG #Mer - facebook.com Vai su Facebook
L'orologio da tasca finalmente ha una seconda vita - Questo dettaglio meccanico permette all’Arsham Droplet di accompagnare chi lo ... Come scrive esquire.com