Holger Rune esplode a Shanghai se la prende con tutti e urla parole furenti pure a Panichi
Il tennista danese durante la partita dei quarti di finale del 1000 di Shanghai con Vacherot è esploso prendendosela con tutto il suo staff, incluso il preparatore Marco Panichi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Holger Rune vuole rispondere a Sinner e Alcaraz e dà il via ad una collaborazione con Agassi
Holger Rune crede di raggiungere Sinner: “Agassi può aiutarmi a diventare n.1”
Holger Rune rivoluziona il proprio staff: non solo Andre Agassi, in arrivo Marco Panichi!
È SUCCESSO! Valentin Vacherot è in semifinale a Shanghai. Batte Holger Rune in quasi tre ore di gioco, entrerà in top100 (era partito 204º) e diventa il secondo giocatore con il ranking più basso nella storia del tennis a centrare una semifinale ‘1000’. Cont - X Vai su X
Holger Rune conquista i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2025 e critica l’ATP per l’assenza di una regola contro il caldo estremo, invocando maggiore tutela per i giocatori. ? - facebook.com Vai su Facebook
ATP Shanghai, Rune batte un colpo: “Ho ritrovato disciplina nel mio tennis”. Sarà la volta buona? - Personaggi | Il danese raggiunge il sesto quarto di finale in un 1000: “Devo pensare partita dopo partita”. Scrive ubitennis.com
Rune scuote il mondo del tennis, annuncio terrificante - Holger Rune non si trattiene e dice tutto ciò che pensa, il suo sfogo terrificante scuote il mondo del tennis ... Lo riporta tennisfever.it