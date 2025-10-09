Hojlund doppietta in Nazionale contro la Bielorussia Vince anche la Scozia di McTominay VIDEO
Hojlund, doppietta in Nazionale (contro la Bielorussia) a fine primo tempo Prosegue il momento magico di Rasmus Hojlund. L’attaccante del Napoli ha segnato una doppietta nel primo tempo tra Danimarca e Bielorussia partita valevole per le qualificazioni mondiali. La partita è finita 6-0 per i danesi che hanno giocato fuori casa. Hojlund ha anche servito l’assist per il quarto gol. Entrambe le reti sono state da opportunista, due tap-in davanti alla porta. La Danimarca è in testa nel girone 7 punti. Anche la Scozia è a 7 punti (ma con una differenza reti inferiore) dopo aver battuto 3-1 la Grecia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Hojlund protagonista anche con la Danimarca, il Napoli di Conte sorride: doppietta e assist contro la Bielorussia, 5 goal in 9 giorni per l'attaccante ex United - Cinque goal in nove giorni per l’attaccante danese tra club e nazionale: la Danimarca vola e Conte sorride in vista della ripresa del campionato. Come scrive msn.com