Hojlund doppietta in Nazionale contro la Bielorussia Vince anche la Scozia di McTominay VIDEO

Hojlund, doppietta in Nazionale (contro la Bielorussia) a fine primo tempo Prosegue il momento magico di Rasmus Hojlund. L’attaccante del Napoli ha segnato una doppietta nel primo tempo tra Danimarca e Bielorussia partita valevole per le qualificazioni mondiali. La partita è finita 6-0 per i danesi che hanno giocato fuori casa. Hojlund ha anche servito l’assist per il quarto gol. Entrambe le reti sono state da opportunista, due tap-in davanti alla porta. La Danimarca è in testa nel girone 7 punti. Anche la Scozia è a 7 punti (ma con una differenza reti inferiore) dopo aver battuto 3-1 la Grecia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

