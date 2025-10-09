Hojlund doppietta in Nazionale contro la Bielorussia a fine primo tempo VIDEO
Hojlund, doppietta in Nazionale (contro la Bielorussia) a fine primo tempo Prosegue il momento magico di Rasmus Hojlund. L’attaccante del Napoli ha segnato una doppietta nel primo tempo appena terminato tra Danimarca e Bielorussia partita valevole per le qualificazioni mondiali. Fin qui le due squadre sono sul 4-0 per i danesi che giocano fuori casa. Hojlund ha anche servito l’assist per il quarto gol. Entrambe le reti sono state da opportunista, due tap-in davanti alla porta. Al momento la Danimarca è in testa nel girone 7 punti. Scozia e Grecia – che stanno pareggiando 0-0, McTominay in campo e Gilmour in panchina – sono rispettivamente a 5 e a 4. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
