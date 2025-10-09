Hockey ghiaccio | Gherdeina vince ancora in Alps League bene Merano Cade Renon

Va in archivio un giovedì movimentato nel Campionato Alps Legue 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Cinque le squadra italiane scese in campo quest’oggi, quattro delle quali che si sono affrontate in due emozionanti derby. Nel primo confronto “interno”, Gherdeina ha battuto per 1-2 Vipiteno i n una sfida combattuta, maturata grazie a due reti messe a referto nel primo periodo. Un successo molto importante che ha consentito agli uomini di Teppo Kivelä di consolidare la seconda piazza in classifca con 12 punti. Vittoria in rimonta poi per Merano, abile a imporsi su Cortina per 2-3 con la rete-partita di Sherbinin silgata a due minuti dalla sirena. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: Gherdeina vince ancora in Alps League, bene Merano. Cade Renon

