Il grande giorno per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è ormai alle porte. Dopo anni di relazione amore e un figlio insieme, Cesare, nato a marzo del 2023, la coppia ha finalmente fissato la data delle nozze: si sposeranno il 4 luglio 2026. A rivelarlo è stata la stessa Aurora, che sui social ha condiviso con i suoi follower l’entusiasmo – e anche un pizzico di ansia – per i preparativi. “ Mi sta salendo un po’ di ansietta, ma credo sia normale: ci sono tante cose da organizzare ”, ha raccontato la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. L’influencer ha svelato che molti dettagli sono già stati definiti: “ Abbiamo data, location, musicisti, fotografi e video maker, ora stiamo scegliendo il catering ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho un po’ di ansia, tra poco io e Goffredo ci sposiamo”: Aurora Ramazzotti annuncia sui social la data del suo matrimonio