Ho tanta rabbia dentro Ballando con le stelle il duro sfogo di Barbara D’Urso

Tvzap.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi Tv. Durante l’ultima puntata di Ballando Segreto, lo spin-off di Ballando con le Stelle disponibile su RaiPlay, Barbara D’Urso ha mostrato un lato di sé inedito e sorprendentemente umano. In conversazione con Milly Carlucci, la conduttrice ha raccontato la delusione per un piccolo errore in pista, ma dietro quella rabbia si nasconde molto di più. Tra fragilità, determinazione e ironia, Barbara ha svelato un pezzo del suo mondo interiore, regalando un momento di verità televisiva raro e autentico. Leggi anche: Bianca Berlinguer, l’accusa a Giorgia Meloni: parole forti La confessione di Barbara D’Urso: “Ho sbagliato e mi sono arrabbiata moltissimo”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

ho tanta rabbia dentro ballando con le stelle il duro sfogo di barbara d8217urso

© Tvzap.it - “Ho tanta rabbia dentro”. “Ballando con le stelle”, il duro sfogo di Barbara D’Urso

In questa notizia si parla di: tanta - rabbia

Sandrone Dazieri, scrittore e storico militante del Leonka: “Provo tanta rabbia, colpa anche dell’ignavia del Comune”

ho tanta rabbia dentroLa rabbia di Barbara D’Urso: “Ho un fuoco dentro” - Barbara D'Urso, nella nuova puntata di Ballando segreto, ha svelato a Milly Carlucci: "Negli ultimi due anni e mezzo sono accadute delle cose molto ... Riporta fanpage.it

ho tanta rabbia dentro''Dentro ho un fuoco e una rabbia, è difficile'': Barbara d’Urso confessa il malessere che ha dentro - ''Dentro ho un fuoco e una rabbia, è difficile'': Barbara d’Urso a Ballando Segreto confessa il malessere che ha dentro ... Scrive gossip.it

Cerca Video su questo argomento: Ho Tanta Rabbia Dentro