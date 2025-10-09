Ho perso il lavoro da poco spaccio droga per mantenermi | ancora un pusher incensurato arrestato nel Napoletano
Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Torre del Greco: si tratta del quarto arresto di un incensurato per spaccio di droga, in poche settimane, nella provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
