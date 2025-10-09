Ho mangiato 3 chili di caramelle Haribo in tre sere non pensavo fosse un problema invece sono finito in ospedale per una settimana E’ stato orribile | la storia di Nathan Rimmington

Avete presente quando da piccoli vi dicevano di non mangiare troppe caramelle altrimenti vi avrebbe fatto male la pancia? Ecco, è letteralmente quanto accaduto a Nathan Rimmington, un imprenditore di 33 anni del South Yorkshire, in Inghilterra, finito in ospedale dopo aver mangiato un’enorme quantità di caramelle gommose. La storia, come riporta la stampa britannica, è iniziata con l’acquisto online di una confezione da 3 chili di bottigliette di Coca-Cola della Haribo, pagata 18 sterline, per soddisfare una “voglia improvvisa”. Nel giro di tre sere, l’uomo ha consumato l’intero sacchetto, ingerendo una stima di 10. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho mangiato 3 chili di caramelle Haribo in tre sere, non pensavo fosse un problema invece sono finito in ospedale per una settimana. E’ stato orribile”: la storia di Nathan Rimmington

