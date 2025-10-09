Ho conosciuto la famiglia Barbara D’Urso il lui in questione ha 34 anni in meno Poi si scopre tutto

Durante l’ultima puntata di Ballando Segreto, lo spin-off di Ballando con le Stelle trasmesso su RaiPlay, Barbara d’Urso ha mostrato un lato di sé che raramente emerge davanti alle telecamere: quello dell’autocritica feroce. Con la consueta schiettezza, la conduttrice ha confessato di essere rimasta profondamente delusa dalla propria esibizione nella seconda puntata del programma. “Quando sono tornata a casa mi sono sentita molto arrabbiata con me stessa perché avevo sbagliato un passo. Non esiste sbagliare, ma perché avevamo lavorato tantissimo. Ho fatto bene tutte le prove e ho sbagliato in pista! Mi sono arrabbiata moltissimo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it