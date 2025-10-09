Ho avuto paura Di solito i coccodrilli sono curiosi ma per tutta la notte in cinque hanno colpito la mia barca | il racconto del navigatore Dave Hancock

Durante una traversata in solitaria lungo la costa settentrionale dell’Australia Occidentale, Dave Hancock si è trovato circondato da un gruppo di coccodrilli marini mentre era fermo con la barca in un tratto d’acqua isolato. L’uomo aveva navigato per circa 12 ore prima di decidere di gettare l’ancora per riposare, ma poco dopo il silenzio della notte è stato interrotto da colpi sullo scafo dell’imbarcazione. “ Cinque o sei coccodrilli si sono avvicinati”, ha raccontato Hancock a Yahoo News. “Sono animali naturalmente curiosi: qualsiasi rumore o sciabordio attira la loro attenzione.” Il navigatore ha riferito che il maschio dominante del gruppo si è posizionato a poppa, restando nei pressi della barca per tutta la notte, mentre altri animali colpivano e annusavano lo scafo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto paura. Di solito i coccodrilli sono curiosi, ma per tutta la notte in cinque hanno colpito la mia barca”: il racconto del navigatore Dave Hancock

