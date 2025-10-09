Hitter 2025 a Roma l' evento internazionale di medicina d' urgenza e simulazioni salvavita

Tre minuti. È questo il tempo che separa la vita dalla morte in caso di un'emorragia arteriosa massiva, la prima causa di mortalità prevenibile nei pazienti traumatizzati. Un intervento rapido può salvare una persona anche senza strumenti sofisticati: una cintura, una felpa, una semplice fascia possono diventare un tourniquet, un laccio salvavita. In molti Paesi questo gesto è insegnato ai cittadini come il massaggio cardiaco. In Italia, a ribadire questa cultura è stato Hitter 2025, evento internazionale sulla gestione avanzata del trauma in programma dal 10 al 12 ottobre a Roma. Un convegno internazionale tra teoria e pratica, in grado di riunire le eccellenze della medicina d'emergenza, chirurgia e terapia intensiva, provenienti da 23 Paesi: Italia, Sud Africa, Stati Uniti, Spagna, Irlanda, Emirati Arabi Uniti, Canada, Australia, Nord Africa, India, Polonia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Slovenia, Zambia, Liberia, Grecia, Germania, Repubblica Ceca e Perù. 🔗 Leggi su Iltempo.it

