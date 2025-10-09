heidi klum lascia senza fiato a berlino con un minidress strutturato e scollato

Il suo iconico stile è oramai appurato, eppure non c’è volta in cui Heidi Klum partecipi ad un evento senza stupire: l’ex Angelo di Victoria’s Secret ha recentemente preso parte alla première del Blinded By Delight Grand Show a Berlino, e per l’occasione ha dato sfoggio di un particolare abitino alla sua maniera. Vediamolo nel dettaglio. Heidi Klum, l’abito-scultura al Blinded By Delight Grand Show di Berlino. Parte dello spettacolo, al Blinded By Delight Grand Show di Berlino ad opera di Jeremy Scott, è stato costituito da Heidi Klum: presso il teatro Friedrichstadt-Palast, la supermodella 52enne ha lasciato ancora una volta ben poco all’immaginazione sfoggiando un abito particolarissimo, nero e strutturato, firmato dallo stesso stilista americano. 🔗 Leggi su Dilei.it

