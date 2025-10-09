Harry Potter | la nuova serie corregge un grande buco di trama su Silente dopo anni

Le prime foto dal set della nuova serie di Harry Potter targata HBO ci mostrano finalmente il nuovo Albus Silente, e il suo look sembra risolvere un enorme buco di trama che aveva fatto discutere per anni i fan della saga. Il nuovo volto di Silente nella serie HBO. Ad aprile 2025 è stato annunciato che John Lithgow interpreterà il nuovo Albus Silente nella serie HBO dedicata a Harry Potter, raccogliendo l’eredità dei compianti Richard Harris e Michael Gambon, oltre a Jude Law, che aveva interpretato una versione più giovane del personaggio nei film di Animali Fantastici. Silente, preside di Hogwarts e mentore di Harry Potter, tornerà dunque al centro della scena insieme al giovane mago, in una serie che promette di espandere e rinnovare la mitologia della saga creata da J. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

