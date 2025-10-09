Harborea si cambia | la 14esima edizione della festa delle piante si terrà in primavera

Niente più autunno. La nuova edizione di Harborea, inizialmente prevista a ottobre, si terrà in primavera per l'esattezza dal 17 al 19 aprile 2026 sempre nella cornice del parco di Villa Mimbelli. La decisione è stata presa dopo riflessioni maturate nel tempo e dall'ascolto delle numerose.

