Autore di moltissimi video musicali degli 883, Lucarelli progettava di girare anche un film con loro prima dell'abbandono di Mauro Repetto. Carlo Lucarelli promuove la serie Sky sugli 883, anche se puntualizza che lo show non racconta la storia esattamente com'è andata. Interrogato su Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, lo scrittore non entra nel dettaglio del successo del duo musicale, preludio della loro rottura che verrà affrontata nelle prossime stagioni. Non tutti sanno che Lucarelli, ospite del FIPILI Horror Festival per riflettere sui meccanismi alla base della paura nel cinema e nella letteratura, prima di approdare alla scrittura dei romanzi ha avuto una lunga esperienza come autore di video musicali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, Carlo Lucarelli: "Felice per il successo, anche se la storia non è proprio quella"