Il Premio Nobel per la pace rappresenta una delle onorificenze più prestigiose al mondo, simbolo di impegno straordinario per la costruzione di un futuro senza conflitti. Eppure, dietro la cerimonia solenne e i nomi celebri, si nasconde una storia ricca di controversie e decisioni paradossali ( anche quella di premiare il presidente americano Donald Trump? ). Dalla sua istituzione nel 1901, questo riconoscimento ha attraversato guerre mondiali, tensioni diplomatiche e scelte che ancora oggi alimentano dibattiti sulla sua effettiva legittimità. Alfred Nobel, chimico e ingegnere svedese inventore della dinamite, lasciò nel suo testamento del 1895 una disposizione tanto chiara quanto enigmatica: parte della sua fortuna avrebbe dovuto finanziare premi annuali per chi avesse conferito "il massimo beneficio all'umanità" nei campi della fisica, chimica, medicina, letteratura e pace.

