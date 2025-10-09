Hanno candidato anche Adolf Hitler al premio Nobel per la pace ma come si assegna davvero?

Il Premio Nobel per la pace rappresenta una delle onorificenze più prestigiose al mondo, simbolo di impegno straordinario per la costruzione di un futuro senza conflitti. Eppure, dietro la cerimonia solenne e i nomi celebri, si nasconde una storia ricca di controversie e decisioni paradossali ( anche quella di premiare il presidente americano Donald Trump? ). Dalla sua istituzione nel 1901, questo riconoscimento ha attraversato guerre mondiali, tensioni diplomatiche e scelte che ancora oggi alimentano dibattiti sulla sua effettiva legittimità. Alfred Nobel, chimico e ingegnere svedese inventore della dinamite, lasciò nel suo testamento del 1895 una disposizione tanto chiara quanto enigmatica: parte della sua fortuna avrebbe dovuto finanziare premi annuali per chi avesse conferito “il massimo beneficio all’umanità” nei campi della fisica, chimica, medicina, letteratura e pace. 🔗 Leggi su Cultweb.it

