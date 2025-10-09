Hanno candidato anche Adolf Hitler al premio Nobel per la pace ma come si assegna davvero?
Il Premio Nobel per la pace rappresenta una delle onorificenze più prestigiose al mondo, simbolo di impegno straordinario per la costruzione di un futuro senza conflitti. Eppure, dietro la cerimonia solenne e i nomi celebri, si nasconde una storia ricca di controversie e decisioni paradossali ( anche quella di premiare il presidente americano Donald Trump? ). Dalla sua istituzione nel 1901, questo riconoscimento ha attraversato guerre mondiali, tensioni diplomatiche e scelte che ancora oggi alimentano dibattiti sulla sua effettiva legittimità. Alfred Nobel, chimico e ingegnere svedese inventore della dinamite, lasciò nel suo testamento del 1895 una disposizione tanto chiara quanto enigmatica: parte della sua fortuna avrebbe dovuto finanziare premi annuali per chi avesse conferito “il massimo beneficio all’umanità” nei campi della fisica, chimica, medicina, letteratura e pace. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: candidato - adolf
DECARO NEL FOGGIANO LANCIA "FILIERA PUGLIA" Il candidato in visita ad un cotonificio (con tuffo all'indietro annesso) e ad una nota azienda del pomodoro - Video - facebook.com Vai su Facebook
A margine della visita allo stabilimento #Beko di #Siena, ho avuto un colloquio telefonico con il sindaco di #Pistoia Alessandro #Tomasi, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione. Tomasi mi ha chiesto aggiornamenti in merito al percorso di rei - X Vai su X
Il tweet su Hitler di Emanuele Castrucci - Il docente, il 30 novembre scorso, aveva postato sul suo account Twitter una fotografia di Adolf Hitler con il proprio cane. Riporta giornalettismo.com
Ecco come hanno cambiato il mondo Hitler e la II Guerra Mondiale - Dopo settantasei anni, sembra il caso di provare ad immaginare che cosa Hitler e la guerra cui dette inizio hanno veramente cambiato nel mondo. Si legge su affaritaliani.it