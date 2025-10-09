Hamnet rilasciato il full trailer del nuovo dramma di Chloé Zhao con Jessie Buckley e Paul Mescal
Universal ha appena rilasciato il trailer completo di Hamnet, il dramma storico di Chloé Zhao con Jessie Buckley e Paul Mescal che interpretano dei giovani Agnes e William Shakespeare. Basato sul romanzo del 2020 di Maggie O’Farrell, “Hamnet” racconta la storia di William Shakespeare e di sua moglie Agnes, che piangono la perdita del figlio undicenne Hamnet. Il film segue la coppia mentre cerca di riconciliarsi con la perdita del figlio e come William Shakespeare inizia a scrivere il suo amato classico, “ Amleto “. Paul Mescal e Jessie Buckley interpretano rispettivamente William e Agnes Shakespeare, mentre Joe Alwyn è Bartholomew. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
