Hamilton e Verstappen per una volta sono d'accordo si oppongono a una nuova regola F1 | È inutile

Il pilota della Ferrari e quello della Red Bull contro il gilet refrigerante, utilizzato a Singapore. Hamilton non vuole l'obbligo di utilizzo. Verstappen invece sostiene che dopo un po' diventa inutile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Leclerc in vetta davanti a Verstappen e McLaren, 6° Hamilton

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Piastri svetta nella SQ1, Verstappen in scia. Leclerc ed Hamilton poco brillanti

Piastri alieno a Spa: pole Sprint e record davanti a Verstappen e Norris. Disastro Hamilton e Mercedes

Scattato dalla pole il pilota Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris. 4° il leader della classifica Piastri. Indietro le Ferrari con Leclerc davanti a Hamilton rispettivamente al 6° e 7° posto

F1 Gp Singapore: Russell parte in pole poi Verstappen. Hamilton scatta sesto davanti a Leclerc

Hamilton e Verstappen per una volta sono d'accordo, si oppongono a una nuova regola F1: "È inutile" - Il pilota della Ferrari e quello della Red Bull contro il gilet refrigerante, utilizzato a Singapore.

F1, Leclerc scagiona Fusaro dopo il disastro Ferrari a Singapore. Sfottò dei fan di Verstappen: "Fallo anche in gara" - F1 Singapore, Leclerc scagiona il suo meccanico Fusaro dopo l'incidente con Norris in pitlane: Cose che capitano.