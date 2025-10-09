Hamas ha chiesto almeno 10 giorni per trovare i corpi degli ostaggi morti L’ipotesi di una task force se non li rintraccia

L’accordo che sigla la pace a Gaza entra in vigore: centrale l’intesa sugli ostaggi, che Hamas dovrà restituire a Israele. Si conta che a più di due anni dal massacro di israeliani perpetrato il 7 ottobre 2023, i gruppi terroristici palestinesi tengano ancora prigionieri a Gaza 48 uomini e donne, tra cui due americani. E si parla di gruppi terroristici e non solo di Hamas proprio perché il movimento islamista li ha “ceduti” ad altre organizzazioni presenti nella Striscia. Al punto 4 del testo dell’accordo si legge: “Entro 72 ore dall’accettazione pubblica di questo accordo da parte di Israele, tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, saranno restituiti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

