Hamas ha accettato l’accordo su Gaza
Hamas ha accettato l'accordo su Gaza. Giunto l'atteso annuncio ufficiale di Donald Trump
Hamas ha accettato l’ultima proposta per il cessate il fuoco a Gaza
Gaza, Al Jazeera: «Hamas ha accettato la proposta di cessate il fuoco». Cosa prevede il piano
Gaza, media: “Hamas ha accettato la nuova proposta per il cessate il fuoco”
Il gruppo palestinese #Hamas avrebbe accettato di consegnare le armi a un comitato egiziano-palestinese e propone di negoziare la gestione di #Gaza con l'#Anp - X Vai su X
Negoziati in Egitto, primo round chiude in clima positivo. Trump: "Hamas ha accettato cose importanti, nessuna tensione con Netanyahu'. (ANSA) - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Trump: "Negoziati vanno bene". Hamas: "Accordo molto vicino" - Israele pone veto su scarcerazione Barghouti ma per Hamas è "centrale". msn.com scrive
Gaza, la richiesta di Hamas: ecco la lista dei 7 nomi (cruciali) per accettare l'accordo - Nel faticoso percorso verso un possibile accordo per il cessate il fuoco a Gaza, non sono solo le bombe e i confini a decidere le sorti della pace, ma anche i nomi di alcuni ... Da msn.com