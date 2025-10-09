Hamas | guerra è finita garanzie da Usa

20.56 Hamas ha "ricevuto garanzie dai mediatori e dall'amministrazione Usa e hanno tutti confermato che la guerra è del tutto conclusa". Lo ha dichiarato, riporta Ynet, il capo di Hamas a Gaza, Khalil al-Hayya. "I residenti di Gaza hanno combattuto una guerra senza precedenti al mondo e affrontato la tirannia, le operazioni militari e i massacri", ha detto. "Ci siamo approcciati con il piano del presidente degli Stati Uniti con grande responsabilità" e fornito una risposta che serve il nostro popolo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: hamas - guerra

