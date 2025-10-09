Hamas | accordo raggiuntograzie Trump

Servizitelevideo.rai.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2.07 Hamas ha confermato di aver raggiunto un accordo per la pace a Gaza,con il ritiro delle forze israeliane,l'ingresso di aiuti umanitari,lo scambio di prigionieri e il cessate il fuoco. Hamas ha ringraziando i mediatori di Egitto, Qatar e Turchia e il presidente Usa Trump "per porre fine definitivamente alla guerra e ottenere il completo ritiro dalla Striscia di Gaza". Intanto gli abitanti di Gaza stanno festeggiando in strada dopo l'annuncio di Trump, che ha confermato la firma della prima fase del piano di pace. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: hamas - accordo

Israele e Hamas siglano accordo, l’annuncio di Trump via social

Raid chiesa a Gaza, Netanyahu invita il Papa in Israele: “Siamo vicini ad accordo con Hamas”

Hamas: "Israele sta bloccando l'accordo per la tregua". La replica: sono loro che frenano i negoziati a Doha

hamas accordo raggiuntograzie trumpTrump: "Israele e Hamas hanno firmato prima fase accordo di pace" - "Con l'aiuto di Dio li riporteremo tutti a casa", ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, dopo la firma del piano di pace Usa, parlando degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. Riporta adnkronos.com

hamas accordo raggiuntograzie trumpHamas, raggiunto accordo, grazie a mediatori e Trump - Hamas ha dichiarato che "il movimento annuncia il raggiungimento di un accordo che determina la fine della guerra a Gaza, il ritiro dell'Idf, l'ingresso di aiuti e lo scambio di prigionieri, dopo nego ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Accordo Raggiuntograzie Trump