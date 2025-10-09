Hamas | Abbiamo ricevuto rassicurazioni dagli Usa la guerra è finita

«Abbiamo ricevuto rassicurazioni dai mediatori fratelli e dall’amministrazione statunitense, che hanno confermato che la guerra è completamente finita ». Con queste parole, riportate da al Jazeera, il capo negoziatore di Hamas, Khalil al-Hayya, ha annunciato la conclusione del conflitto a Gaza. Secondo quanto riferito, l’intesa prevede la liberazione di 250 detenuti palestinesi condannati all’ergastolo nelle carceri israeliane, oltre al rilascio di 1.700 persone arrestate nella Striscia dall’inizio della guerra. Trump: «Un grande onore essere coinvolto in questo progetto». A rivendicare la paternità dell’accordo è stato Donald Trump, che durante una riunione di gabinetto ha dichiarato: «Abbiamo fatto finire la guerra a Gaza». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Hamas: «Abbiamo ricevuto rassicurazioni dagli Usa, la guerra è finita»

In questa notizia si parla di: hamas - abbiamo

Se i filo Hamas minacciano abbiamo vinto

Netanyahu: "Abbiamo deciso di battere Hamas, l'esercito lo sta facendo" | Media: ucciso Abu Obeida, portavoce delle Brigate Qassam

Israele, ministro Esteri Saar a Rubio: "Lavoriamo alla sovranità della Cisgiordania" | Netanyahu: "Abbiamo deciso di battere Hamas, l'esercito lo sta facendo"

Abbiamo ricevuto una breve riflessione da Maoz Inon, imprenditore israeliano, che ha perso entrambi i genitori nell’attacco di Hamas di due anni fa, e all’Arena di Verona aveva incontrato papa Francesco - facebook.com Vai su Facebook

Il 7 ottobre di due anni fa abbiamo assistito al pogrom perpetrato dai terroristi di Hamas a danno di migliaia di civili israeliani colpiti mentre partecipavano ad un festival musicale o erano nelle loro case nei kibbutz. Un orrore che tutto il mondo ha condannato e - X Vai su X

Hamas, 'garanzie da mediatori e Usa che la guerra è finita' - "Abbiamo ricevuto rassicurazioni dai mediatori fratelli e dall'amministrazione statunitense, che hanno confermato che la guerra è completamente finita": lo ha detto il capo negoziatore di Hamas, Khali ... Lo riporta msn.com

Gaza, accordo Israele-Hamas sul cessate il fuoco: firmata l'intesa. Trump: 'Gli ostaggi liberati lunedì o martedì' - L'intesa tra Israele e Hamas su Gaza è stata annunciata nella notte italiana da Donald Trump dopo giorni di negoziazioni a Sharm el Sheikh e le forti pressioni del presidente degli Stati Uniti. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it