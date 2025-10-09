Halloween | Jason Blum conferma il destino del franchise
Halloween Ends ( qui la recensione ) ha segnato la fine della trilogia di film reboot di Halloween della Blumhouse. Dopo quel capitolo, non sembra esserci alcuna possibilità di una resurrezione alla Michael Myers con un quarto film dello studio. Il CEO della Blumhouse, Jason Blum, ha infatti confermato che lo studio ha perso i diritti di Halloween, spiegando in una nuova intervista con Variety che Halloween Ends ha segnato la scadenza della loro proprietà “Non possediamo più i diritti. Avevo un contratto per tre film. Ma se potessi farei un altro film di Halloween”, sono le sue parole. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: halloween - jason
Coincidenze? #VDH #halloween #nightmare #venerdì13 #michaelmyers #freddykrueger #jasonvoorhees #31ottobre #robertenglund #walkoffame #hollywood - facebook.com Vai su Facebook
Jason Blum parla dei sequel di Halloween - Dopo aver recentemente annunciato l'arrivo di due sequel del famosissimo film horror di Halloween, il produttore della Blumhouse ha voluto tranquillizzare i molti fan puntualizzando un aspetto molto ... Lo riporta tomshw.it
Il reboot dell'Esorcista sarà come quello di Halloween secondo Jason Blum - Negli ultimi mesi si è parlato molto del reboot de L’Esorcista, il grande cult horror diretto William Friedkin, uscito nel 1973 e tratto dall'omonimo romanzo di William Peter Blatty. Come scrive tomshw.it