Halloween | Jason Blum conferma il destino del franchise

Halloween Ends ( qui la recensione ) ha segnato la fine della trilogia di film reboot di Halloween della Blumhouse. Dopo quel capitolo, non sembra esserci alcuna possibilità di una resurrezione alla Michael Myers con un quarto film dello studio. Il CEO della Blumhouse, Jason Blum, ha infatti confermato che lo studio ha perso i diritti di Halloween, spiegando in una nuova intervista con Variety che Halloween Ends ha segnato la scadenza della loro proprietà “Non possediamo più i diritti. Avevo un contratto per tre film. Ma se potessi farei un altro film di Halloween”, sono le sue parole. 🔗 Leggi su Cinefilos.it